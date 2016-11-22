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بعد خطوبته من إيمان الباني طليقة مراد يلدريم تحتفل

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الثلاثاء 22-11-2016 20:15

عمان- سميرة حسنين

في حفل توزيع جوائز مهرجان الفراشة الذهبية الثالث والأربعين الذي أقيم قبل أيام في اسطنبول، فاز 30 نجماً من نجوم التلفزيون والموسيقى في تركيا بفئاتها المتعددة، وكانت أبرز الفائزات الممثلة بورتشين ترزي أوغلو الزوجة السابقة للممثل التركي مراد يلدريم بجائزة أفضل ممثلة تركية لعام 2016 عن دورها في مسلسلها الحالي الناجح جماهيرياً بقوة "بويراز كاراييل".
وتعد بورتشين محظوظة جداً هذا العام لعدم وجود منافسات قويات لها بغياب معظمهن عن تقديم موسم كامل مثل نورغول يشلشاي التي تستعد لعرض أول حلقات الموسم الثاني من "السلطانة كوسيم" خلال يومين لحلولها بديلة لبيرين سات التي اختارت الغياب عن الشاشة هذا الموسم، وبيرغوزار كوريل التي لم تدخل المسلسل إلا قبل 3 أسابيع عبر مسلسل "أنت وطني" ، وتوبا بيوكستون المنافسة التي لم تعرض سوى حلقتان من مسلسلها "الشجاع والجميلة"، فكانت هي الأجدر بالجائزة.
وفي نفس اليوم الأحد 13 تشرين الثاني الذي استلمت فيه بورتشين ترزي أوغلو جائزة أفضل ممثلة تركية لعام 2016 ، كان طليقها مراد يلدريم في استقبال عروسه المغربية إيمان الباني في مدينة (أضنه) حيث طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحرمه أمينة هاتفياً يدها من والديها المقيمين في المغرب لمراد.

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