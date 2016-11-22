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النائب مصطفى سالم يحصل على دعم لنادى طهطا و الهلال بـ 150 ألف جنيه‎

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النائب مصطفى سالم

النائب مصطفى سالم

مراسل«ONA»

حصل الإعلامى مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بطهطا بمدينة سوهاح، على موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه على دعم نادى طهطا الرياضى بسوهاج بمبلغ 100 ألف جنيه، للصرف على الأنشطة الرياضيه بالنادى.

كما وافق وزير الشباب والرياضة، على طلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطه والموازنه، بدعم نادى الهلال بساحل طهطا بمبلغ 50 ألف جنيه لدعم أنشطة النادى وأستكمال المسيره الرياضيه.

​يذكرأن​ النائب ​مصطفى سالم، كان قد ​حصل أيضًا خلال شهر سبتمبر الماضى ​على موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لدعم نادي طهطا الرياضى والهلال بساحل طهطا وشطوره الرياضى لدعم الأنشطة الرياضية بها، وذلك بإجمالي مبالغ قدرها 265 ألف جنيه، منها 200 ألف جنيه لنادي طهطا و40 ألف جنيه لنادي الهلال بساحل طهطا و25 ألف جنيه لنادي شطوره الرياضى.

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