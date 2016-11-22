بوكو حرام تشن ثلاث هجمات في الكاميرون خلال 24 ساعة

قالت قوات الأمن يوم الثلاثاء إن متشددين يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام شنوا ثلاث هجمات في شمال الكاميرون خلال 24 ساعة منها هجوم انتحاري تم إحباطه على مخيم لنازحين شردهم الصراع.

وبحسب رويترز قالت مصادر إن هجوما واحدا من هجمات هذا الأسبوع أسفر عن مقتل أشخاص غير المهاجمين أنفسهم وكان على معسكر للجيش في داراك حيث قتل ستة جنود.

وقال مصدر عسكري بارز طلب عدم نشر اسمه مشيرا إلى ثلاث مناطق في إقليم أقصى الشمال في الكاميرون “بين الأمس واليوم وقعت ثلاث هجمات: في داراك وديجينا وهجوم انتحاري تم إحباطه في (مخيم) كولوفاتا.”