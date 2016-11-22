لافروف: اختطاف عسكريين روس في القرم «عمل استفزازي»

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اختطاف عسكريين روسيين في القرم من قبل جهاز الأمن الأوكراني يعتبر استفزازا وعملا غير شرعيا.

وأضاف لافروف اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء ” نوفوستي ” أن الأجهزة الأمنية الروسية تتعامل حاليا مع هذا الموضوع . وفي ذات السياق , ذكرت مصادر الأسطول الروسي في البحر الأسود تفاصيل اختطاف عسكريين متعاقدين روسيين في شبه جزيرة القرم الروسية ونقلهما إلى الأراضي الأوكرانية في العشرين من نوفمبر الجاري .

واوضحت هذه المصادر إن اختطاف العسكريين الروسيين جرى على معبر “جانكوي” للسيارات على حدود القرم وأوكرانيا، وذلك بعد إغرائهما بذريعة تسليمهما شهاداتي تخرجهما في معهدين أوكرانيين.

وعندما غادر العسكريان أراضي القرم تم احتجزهما من قبل رجال الأمن الأوكرانيين ونقلهما إلى مقاطعة نيكولايف الأوكرانية، حيث قضت محكمة هناك باحتجازهما لمدة شهرين مع احتمال إطلاق سراحهما مقابل كفالة.

يذكر أن جهاز الأمن الأوكراني كان قد أعلن أنه احتجز على حدود القرم عسكريين اثنين فارين من الخدمة، تركا صفوف الجيش الأوكراني في 2014 ليخدما في الجيش الروسي مرتكبين بذلك جريمة الحنث بالقسم .

ووصفت وزارة الدفاع الروسية من جانبها، الحادث بأنه استفزاز سافر, مطالبة بإعادة العسكريين المخطوفين فورا.

أ ش أ