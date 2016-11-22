التحليل النفسي لـ«ميزو»:شخصية «هيستيرية» «مضطربة».. ومستشفى «المجانين» مكانه الطبيعي

كتب: كريم حسن

الشيخ محمد عبد الله نصر، أو “ميزو” كما انتشر اسمه على السوشيال ميديا واشتهر به، شخصية أثارت جدلًا على الساحة الإعلامية والدينية في الآونة الأخيرة بسبب تصريحاته الغريبة حول الكثير من الموضوعات، والتي وُصِفت أحيانًا بالمجنونة، على حد قول بعض أطباء علم النفس.

«أعلن أنني أنا الإمام المهدي المنتظر (محمد بن عبد الله) الذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلاً وأدعوا السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي» كان ذلك هو التصريح الأخير للشيخ “محمد عبد الله نصر” عبر صفحته على “فيس بوك”، والذي أثار جدلًا واسعًا بين الرأي العام، ثم رجع بعدها ليوضح انه قصد بتلك الكلمات السخرية واستفزاز ابلمجتمع الإسلامي وعلمائه وشيوخه، والتوصل من خلال ذلك إلى رد فعلهم عند ظهور ما سيمى “بالمهدي المنتظر”.

أجلسنا الشيخ «ميزو» على أريكة داخل عيادة الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وجامعة مصر، الذي حلل لنا شخصيته من الزاوية النفسية، ودوافعه إلى قول التصريحات الغريبة التي اشتهر بها.

وأوضح مجدي أن الشيخ محمد عبد الله يعاني اضطراب في الشخصية يسمى بالشخصية الهستيرية وهو أحد اضطرابات الشخصية ويتميز المصابون به بالمبالغة في إظهار عواطفهم والسعي المستمر للفت الانتباه ويسهل التاثير عليهم من قبل الآخرين، كما قد يصدر منهم بعد التصرفات غير المقبولة اجتماعيًا.

وبسؤال الدكتور إبراهيم عن مدى انطباق شروط دخول مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، على الشيخ ميزو، فكانت إجابته بأن هناك شروط ومعايير لابد من توافرها في الشخصية التي تلتحق بالمستشفى، مؤأكدًا أنه لا يجوز إدخال شخص لا إراديًا إحدى مستشفيات الصحة النفسية إلا إذا كان هناك دليل واضح على وجود مـرض نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا جسيمًا على المريض أو على الآخرين أو على الممتلكات.

كما تنص الشروط على أن يكون الدخول لازمًا للعلاج أو لمنع تدهور متوقع للحالة النفسية، مع وجود علاج يناسب الحالة بالمستشفى، بالإضافة إلى إبلاغ كل من الأهل، ومدير المستشفى، ومكتب الخدمة الاجتماعية، والمجلس المحلي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض.

«دخول الشيخ ميزو مستشفى الأمراض النفسية أصبح ضروريًا»، هكذا اتختتم الدكتور إبراهيم حديثه عن تحليل الجانب النفسي لشخصية الشيخ ميزو، مشيرًا إلى انطباق كل الشروط السالف ذكرها للالتحاق للمستفى عليه، مؤكدًا أنه أصبح يمثل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين.

كما قدم الاستشاري النفسي العلاج المثالي للشيخ ميزو ولتجنب تصريحاته وأفعاله الغريبة، والذي حدده في التجاهل التام له وعدم دعوته إلى حضور البرامج واللقاءات الحوارية حول أي الموضوعات.