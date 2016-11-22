إحالة 55 مدرسا وعاملا بمدرسة الشهيد محمد عربانو بدمياط للتحقيق

دمياط معتز الشربينى

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، 55 عاملا بمدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية بالسرو للتحقيق لانصرافهم عن العمل وتوقيعهم فى سجلات الانصراف قبل انتهاء اليوم الدراسى.

كانت لجان المتابعة قد مرت على المدرسة للوقوف على مدى الانضباط الإدارى بها والتأكد من مستوى النظافة بالمدرسة، وبالمتابعة تبين للجنة توقيع 38 من هيئة التدريس فى خانة الانصراف أثناء اليوم الدراسى، وانصراف 17 من العاملين بالمدرسة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما تابعت اللجنة مستوى النظافة بالمدرسة ( فصول - خزانات – دورات مياه) وكذلك توافر الكتب المدرسية لجميع الطلاب، لذا قرر السيد المحافظ إحالة المخالفين لإدارة الشئون القانونية للتحقيق فى هذا الشأن.