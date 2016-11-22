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وكالة: مقتل 1000 شخص أرسلتهم الجهورية الإسلامية إلى سوريا

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وكالة: مقتل 1000 شخص أرسلتهم الجهورية الإسلامية إلى سوريا وكالة: مقتل 1000 شخص أرسلتهم الجهورية الإسلامية إلى سوريا

>أ ف ب

أعلن رئيس مؤسسة الشهداء وقدامى المحاربين فى إيران الثلاثاء أن حوالى ألف مقاتل أرسلتهم الجمهورية الاسلامية إلى سوريا قتلوا في النزاع، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء "تسنيم".

وقال محمد علي شهيدي محلاتي في خطاب امام اعضاء ميليشيا الباسيج "عدد شهداء بلادنا" الذين سقطوا في سوريا "تجاوز الف" مقاتل.

وأرسلت ايران مستشارين عسكريين ومقاتلين جندتهم من افغانستان وباكستان لدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد. ويطلق عليهم في ايران اسم "المدافعون عن مراقد أهل البيت"، في اشارة الى العتبات الشيعية المقدسة في سوريا.

ولم يحدد شهيدي جنسيات القتلى.

وايران من ابرز حلفاء النظام السوري وتؤمن له دعما ماليا وعسكريا.

ويضم "لواء الفاطميين" الذي تشرف عليه ايران مجندين افغانا، وهو بغالبيته من المتطوعين الذين ارسلوا من ايران للقتال في سوريا والعراق.

وتنفي ايران نشر قوات في سوريا وتشدد على ان قادتها وجنرالاتها من قوات الحرس الثوري هم "مستشارون عسكريون" في سوريا والعراق.

وتتحدث وسائل الاعلام الايرانية بانتظام عن سقوط "شهداء" ايرانيين وافغان وباكستانيين في سوريا وتنقل جثامينهم الى ايران.


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