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الجيش الليبي يعلن مقتل 22 مسلحا من داعش في سرت

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الجيش الليبي يعلن مقتل 22 مسلحا من داعش في سرت الجيش الليبي يعلن مقتل 22 مسلحا من داعش في سرت

أرشيفية

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، مقتل 22 مسلحًا من تنظيم “داعش” الإرهابي، وسيطرتها على عدد من المباني المحصنة في آخر محور يخضع لتنظيم “داعش” في مدينة سرت.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المركز الصحفي لعملية “البنيان المرصوص” التي تنفذها في سرت القوات الحكومية، قوله إن “الوحدات الليبية تمكنت من القضاء على 22 عنصرًا من تنظيم (داعش) بعد تقدمها من المحور الجنوبي داخل حي (الجيزة البحرية) بالمدينة”.

وأوضح المركز أن القوات الحكومية سيطرت، أمس، على أكثر من 30 منزلًا ومبنى مدرسة في حي الجيزة البحرية السكني، آخر معقل لتنظيم “داعش” وسط سرت.

وأشار المركز إلى أن هذا التقدم جاء بحسب خطة تستهدف منازل مرتفعة يتمركز بها عناصر التنظيم، حيث تمت السيطرة عليها وقتل القناصة المتمركزين داخلها.

من جانبه، قال مصدر طبي بمستشفى مصراتة المركزي إنه استقبل، أمس الاثنين، 3 قتلى من قوات “البنيان المرصوص” و25 جريحًا إصاباتهم متفاوتة جراء الاشتباكات في سرت.

وبدوره، قال رضا عيسى المتحدث باسم القوات إن مسلحي التنظيم يقاومون باستماتة حتى آخر نفس.

يذكر أن تنظيم “داعش” بسط سيطرته الكاملة على مدينة سرت الليبية في أوائل العام المنصرم، ووسع سيطرته على امتداد 250 كيلومترًا من الساحل الليبي الأوسط قبل أن تبدأ الحملة ضده في مايو الماضي.

أ ش أ

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