ضبط 4 ألاف لتر لبن منتهي الصلاحية داخل محل ببني سويف ‎

مراسل «ONA»

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بالمركز، خلال حملة تفتيشية علي المحال التجارية بدائرة المركز على ما يقرب من 4 ألاف لتر لبن منتهي الصلاحية ” فاسد”.

كما تمكنت الحملة التي قادتها الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، ورمضان هلال مدير المتابعة بإهناسيا، من ضبط جراكن معبأة بمادة مجهولة يتم إضافتها للألبان للحفاظ علي بقائها لفترات طويلة.

و تم تحرير محضر بالواقعة وقرر مكتب مراقبة الأغذية بمركز إهناسيا تشميع المحل بالشمع الأحمر.