تعادل إبجابى بين المصرى والمقاولون 1 / 1 بالشوط الأول

كتب سليمان النقر

تعادل المصرى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما علي استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع العاشر بمسابقة الدورى العام.

جاءت البداية للمصرى، بعدما أحرز سعيد مراد هدف التقدم للفريق البورسعيدى في الدقيقة 11 من عمر المباراة من كرة منظمة من الجبهة اليمنى سددها مباشرة على المرمى.

وتعادل محمد فضل مهاجم المقاولون لفريقه فى مرمى المصرى في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعدما استغل مهاجم الذئاب غفلة من مدافعة الفريق البورسعيدى وسددها فضل كرة صاروخية على يمين أحمد بوسكا حارس المصرى من على حدود منطقة الجزاء.

وتبادل لاعبو المصرى والمقاولون الهجمات على المرميين وألغى الحكم هدفا ثانيا لمحمد فضل بداعى التسلل، حتى انتهى الشوط بالتعادل 1 / 1.