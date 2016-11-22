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ضياء عبد الصمد: سوء الحظ يلازمنى مع الداخلية.. ورحيلى بيد الإدارة

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ضياء عبد الصمد: سوء الحظ يلازمنى مع الداخلية.. ورحيلى بيد الإدارة ضياء عبد الصمد: سوء الحظ يلازمنى مع الداخلية.. ورحيلى بيد الإدارة

>كتب - هيثم عويس

أكد ضياء عبد الصمد، المدير الفنى للداخلية، ضيقه الشديد من سوء الحظ الذى يلازمه مع الفريق الشرطى الذى يتسبب فى خسارة الفريق مباراة تلو الأخرى وكان آخرها اليوم أمام سموحة بهدف نظيف باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن فعاليات الأسبوع العاشر للدورى .

 

وأضاف عبد الصمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فعل كل شىء فى التدريب من أجل عودة الداخلية لمستواها المعروف وتحقيق نتائج إيجابية إلا أن الفريق يفتقد دائما لبعض اللاعبين إما للإصابة أو الإيقاف وهو ما يقف حجر عثرة أمامه لوضع تصوره النهائى أثناء المباريات .

 

وعن رحيله عن الفريق أشار ضياء عبد الصمد أن الأمر بيد مجلس الإدارة، وأنه كاحد أبناء وزارة الداخلية لا يهمه الرحيل من عدمه خاصة أنه يشعر بالحزن الشديد من النتائج السيئة خاصة أنه بذل مجهودًا كبيرًا منذ انطلاق الدورى من أجل ظهور الداخلية بمستواه المعهود .

 

يذكر أن الداخلية يحتل المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الأخير طنطا.

 


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