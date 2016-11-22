محمد بن زايد يستقبل رئيس سيشل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ فخامة داني فور رئيس جمهورية سيشل الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه برئيس سيشل والوفد المرافق له وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستفادة من المقومات والإمكانيات المتعددة في كلا البلدين تمهيدا لإقامة الشراكات الفاعلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والسياحية وبما يعود على البلدين بالمنفعة المتبادلة.

واكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء ان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تربطها علاقات متميزة ومتطورة وبناءه مع جمهورية سيشل في العديد من المجالات وانها حريصة على تعزيزها والدفع بها إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب فخامة داني فور عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والاطلاع على تجاربها التنموية وتقدمها في كافة المجالات ..

مشيرا الى رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة واستثمارها في خدمة مصالح البلدين .

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التطورات والمستجدات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة سالم راشد النيادي مدير المكاتب الخارجية بديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة احمد النيادي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية سيشل