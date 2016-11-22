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رئيس الوزراء تعليقا على حادث مجدى مكين: لا نتستر على أى خطأ والمخطئ سيعاقب

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رئيس الوزراء تعليقا على حادث مجدى مكين: لا نتستر على أى خطأ والمخطئ سيعاقب رئيس الوزراء تعليقا على حادث مجدى مكين: لا نتستر على أى خطأ والمخطئ سيعاقب

>كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى‎

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ناقش قانون الاستثمار الجديد والحوافز المطروحة بالقانون الجديد وتوجيه لمناطق جغرافية بعينها، لافتا إلى أنه سيتم مناقشته مرة أخرى يوم الاثنين المقبل تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.

 

 

وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، " فيما يتعلق بالتقرير النصف سنوى للحكومة سيتم عرضه الأسبوع القادم على مجلس النواب، حيث تم تقديم تقرير مسبقا للمجلس بالمشروعات التى قامت بها وتتضمن  728 مشروعا". 

 

 

وحول أحداث النوبة، أكد أن الأولوية ستكون لأهالى النوبة، بجانب المشروعات التى يتم العمل عليها بالمحافظة.

 

 

وفيما يتعلق بحادث مجدى مكين، أكد أنه يتابع الموقف، وأن يحكمها القانون والقضاء وأى مخالفات سيتم التحقيق فيها وتحال النيابة ولا تستر على أى خطأ يرتكب، مشددا على أن المخطئ سيعاقب.

 

 

وأكد أن كل ما يخص الحماية الاجتماعية يتم دراسته فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتنقية البطاقات التموينية فإنها مازالت فى المراحل الأخيرة.

 

 


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