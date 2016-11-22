موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسي يغادر البرتغال إلى غينيا الاستوائية

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: السيسي يغادر البرتغال إلى غينيا الاستوائية لحضور القمة العربية الأفريقية.

عطلت مجموعة من قراصنة الإنترنت موقع جهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد" لساعات طويلة ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية حظر رفع الأذان عبر مكبر الصوت فى مدينة القدس.

أكد عامر حسين رئيس لجنة مسابقات الدورى الممتاز، أن الأهلى سيخوض مبارياته رسمياً فى الدورى على استاد السلام.

قدمت الإعلامية شريهان أبو الحسن، فى برنامجها "ست الحسن"، المذاع على قناةon E، اليوم الثلاثاء، فقرة عن دخول لعبة كرة القدم الأمريكية وبداية أول دورى نسائى فى مصر، حيث استضافت مجموعة من اللاعبات، وأحد مسئولى ائتلاف كرة القدم الأمريكية، لشرح طريقة اللعبة وتاريخ بدايتها فى مصر.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2016 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين "الممتازة والعالية".

ينشر "اليوم السابع" نص خطاب اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إلى النائب يس عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة نصر النوبة، بشأن إشكالية منطقة خور قندى.

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، العاصمة البرتغالية لشبونة، متجها إلى غينيا الاستوائية لحضور القمة العربية الأفريقية، المقرر أن تبدأ فعالياتها غدا الأربعاء.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبيل مغادرته البرتغال اليوم الثلاثاء، مقر شركة أوجما للصناعات الجوية فى لشبونة، والتى تعد واحدة من أهم الشركات على المستوى الدولى فى مجال صناعة هياكل الطيران وصيانتها، فضلا عن قيامها ببحوث فى علوم الطيران.

قال مسئول إيرانى إن أكثر من ألف جندى أرسلتهم إيران إلى سوريا لدعم القوات الحكومية قتلوا وهو ما يبرز التواجد الإيرانى المتزايد على الخطوط الأمامية للصراع.

وضعت لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات، هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية البرتغالية فى لشبونة، حيث كان فى استقباله وزير الدفاع البرتغالى، ورئيس الأكاديمية.

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين ومفتشى الدمغة والموازين، حملة مفاجأة، اليوم الثلاثاء، على مصانع تعبئة أسطوانات الغاز بجميع محافظات الجمهورية، وفى توقيت متزامن، وذلك للتأكد من توافر الوقود وأسطوانات البوتاجاز، وصحة التصرف فيه بالبيع للمواطن.

نشر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، قائمة بقائمة أفضل 5 لاعبين المرشحين لجائزة الأفضل فى أفريقيا لعام 2016، وتضم بينها اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح.

عاقبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، اليوم الثلاثاء، نقيب الفلاحين وآخرين، بالحبس عام وكفالة 200 جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، نحو 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 561,634 مليار جنيه.

علم " اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل اعتمد أشرف محمد مجيب سلطان، وزير مفوض بوزارة الخارجية، متحدثا رسميا باسم مجلس الوزراء، خلفا للسفير حسام القاويش، الذى تم اعتماده فى شهر يونيو الماضى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سفيرا لمصر فى بولندا.

أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب القانونية، المتمثلة فى عدم تحقيق 75% من الحضور و85% بالنسبة لطلاب التعليم العام، سيتم منعه من دخول الامتحانات.

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر وشهرته الشيخ ميزو من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.