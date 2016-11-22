أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ثورة تضامن من النجوم مع تامر حسنى

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.
1- قائمة المتضامنين مع تامر حسنى بعد السخرية من صورته
2- محمد صلاح ضمن الـ5 المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2016
3- نجوم لبنان يحتفلون بعيد استقلال بلادهم الـ73 عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا"
راغب علامة
4- الصفحة الرسمية لمى سليم تشر بيان رسمى عن حالتها بعد انقلاب سيارتها
5-صفحة "ورلد ميوزك أورد" العالمية تهنئ وائل جسار بعيد ميلاده الـ44
6- أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها فى بنزينة بالشيخ زايد ..وتعلق: فى قمة السعادة
7- إقامة تمثال لإبراهيموفيتش فى عاصمة السويد بعد تتويجه بالكرة الذهبية 11 مرة
8- أحمد مرتضى منصور : أفتقد العاملين والموظفين بمجلس النواب
9- اللاعب الإنجليزى ريو فيردناند ينشر صورة له مع مجدي يعقوب ويصفه بالرجل الملهم
10- أبو هشيمة يعلن قرب الانتهاء من إعادة إعمار قرية توشكى بأسوان
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