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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ثورة تضامن من النجوم مع تامر حسنى

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ثورة تضامن من النجوم مع تامر حسنى أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ثورة تضامن من النجوم مع تامر حسنى

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1-      قائمة المتضامنين مع تامر حسنى بعد السخرية من صورته

 

 

2-      محمد صلاح ضمن الـ5 المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2016

 

3-     نجوم لبنان يحتفلون بعيد استقلال بلادهم الـ73 عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا"

 

راغب علامة

4-      الصفحة الرسمية لمى سليم تشر بيان رسمى عن حالتها بعد انقلاب سيارتها

 

5-صفحة "ورلد ميوزك أورد" العالمية تهنئ وائل جسار بعيد ميلاده الـ44

 

6-      أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها فى بنزينة بالشيخ زايد ..وتعلق: فى قمة السعادة

7-      إقامة تمثال لإبراهيموفيتش فى عاصمة السويد بعد تتويجه بالكرة الذهبية 11 مرة

 

8-      أحمد مرتضى منصور : أفتقد العاملين والموظفين بمجلس النواب

 

9-      اللاعب الإنجليزى ريو فيردناند ينشر صورة له مع مجدي يعقوب ويصفه بالرجل الملهم

 

 

10-   أبو هشيمة يعلن قرب الانتهاء من إعادة إعمار قرية توشكى بأسوان

 

 


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