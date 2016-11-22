أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ثورة تضامن من النجوم مع تامر حسنى

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- قائمة المتضامنين مع تامر حسنى بعد السخرية من صورته

2- محمد صلاح ضمن الـ5 المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2016

3- نجوم لبنان يحتفلون بعيد استقلال بلادهم الـ73 عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا"

راغب علامة

4- الصفحة الرسمية لمى سليم تشر بيان رسمى عن حالتها بعد انقلاب سيارتها

5-صفحة "ورلد ميوزك أورد" العالمية تهنئ وائل جسار بعيد ميلاده الـ44

6- أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها فى بنزينة بالشيخ زايد ..وتعلق: فى قمة السعادة

7- إقامة تمثال لإبراهيموفيتش فى عاصمة السويد بعد تتويجه بالكرة الذهبية 11 مرة

8- أحمد مرتضى منصور : أفتقد العاملين والموظفين بمجلس النواب

9- اللاعب الإنجليزى ريو فيردناند ينشر صورة له مع مجدي يعقوب ويصفه بالرجل الملهم

10- أبو هشيمة يعلن قرب الانتهاء من إعادة إعمار قرية توشكى بأسوان