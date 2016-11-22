ندوة عن الدراسة بألمانيا وبرامج المنح ضمن "الأسبوع الألمانى" بجامعة المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

عقدت الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD خلال فعاليات الأسبوع الألماني في الصعيد ندوة تحت عنوان "اكتشف ألمانيا علي ضفاف النيل" للتعريف بالدراسة بألمانيا وبرامج المنح بين الجامعات الألمانية وجامعة المنيا بالقاعة الصغري بمركز المؤتمرات والفنون والآداب بالجامعة وذلك لمناقشة الدرسات العلمية والمهنية والتبادل العلمي بين الجامعتين وطرق التقدم للمنح الدراسية حيث وجهت هذه الندوة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب في مختلف التخصصات والكليات خاصة كلية الهندسة والعلوم والطب والصيدلة والحاسبات ونظم المعلومات والزراعة والألسن.

حاضر بالندوة الدكتورة مني أيوب نائب مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي وبحضور الدكتورة جريتا كرومبولز وإيريني خورازتي والدكتورة هبة عفيفي والدكتور عبد الرحمن فطومة نائباً عن جامعة برلين بالجونة والدكتورة هادية عبد العزيز والدكتور محمد طه والدكتور أحمد التلاوي مدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة مني أيوب أن هناك مجموعات من البرامج والمنح موجه لطلاب الجامعات تتيح لهم فرصة السفر إلي ألمانيا لقضاء ما بين 7: 10 أيام بصحبة أحد أساتذة جامعتهم، كما توفر الهيئة مجموعة أخري من المنح موجهة إلي الحاصلين علي درجة الماجستير والذى يدعم العولمة الرشيدة لمدة عامين وبرنامج الماجستير لدعم الدول النامية ومدته عام.

وأضافت بأن البرنامج مفتوح لكل التخصصات وهناك استمارة لكل طالب تملى بمعرفته باللغة الانجليزية على أن يكون المتقدم له مدة خبرة ويشغل وظيفة لمدة عامين على الأقل حتى يتسنى له الحصول على منحة الى ألمانيا ويتم التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما قامت بشرح مجموعة من البرامج الأخري المقدمة من الهيئة منها برنامج تدريس اللغة الألمانية، وبرنامج لإدارة التعليم اللغوى وبرنامج الدكتوراه بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والهيئة الألمانية والبرامج المشتركة التي تساعد الطالب على الحصول على دعم وتمويل كامل للمنحة مع تغطية لمصاريف الدراسة لمدة عامين .

والبرنامج المشترك

(PROGRAM FOR SCIENTIFIC EXCHANG AND DEXCLLENCE DEVELOPMENT

(GERMAN EYGPTIAN MOBILLITY

وبرنامج دعم المهارات والذي يحتوي علي نخبة من الخبراء في كافة التخصصات المختلفة.

وبرنامج (SCHOLAR SHIP PROGRAM) الذي يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم لهذه المنحة عن (26) عاماً مع إثبات أن تكون الدكتوراه مسجلة باحدى الجامعات المصرية.