اتهامات لـ«القاهرة السينمائي» بالمجاملة بسبب «يوم للستات والبر التانى»

كتب : مصطفى حمزة

وجد رواد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 38 محاصرون بـ”بوسترات” دعائية لفيلم “البر التاني” وقد حاصرتهم في كل مكان جعلتهم يتساءلون حول مدى ارتباط القائمين على المهرجان بالدعاية للفيلم.

ومع تزايد علامات الدهشة، اتسعت دائرة الأسئلة حول المدى الذى يمكن أن تكون وصلت له إدارة المهرجان، فى المجاملات التى تقدمها لمنتجي فيلمي «يوم للستات و«البر التانى»، خاصة فى ظل الجدل المثارة حول جدارتهما بتمثيل السينما المصرية بالمسابقة.

ويرى الناقد طارق الشناوى أن ما حدث يتخطى قواعد المهرجان، حيث كانت الدعاية الخاصة بالفيلم ضخمة جدا، وتعطى انطباعًا وبأن المهرجان قد أقيم من أجل “البر التاني” فقط ، وهو ما يخصم أدبيا من رصيد المهرجان.

من جانبه ترى الناقدة خيرية البشلاوى،أن ذلك دليلا على أن منتج الفيلم والشركة الموزعة فرضوا شروطهم، وأن الإدارة كانت بموقف الضعيف المضطر، لاسيما وأن المهرجان فقد بريقه،و”عجز”.على حد قولها.

في المقابل أكد المدير الفنى للمهرجان يوسف شريف رزق الله خلال حديثه مع «أونا»، عدم وجود مجاملة لفيلم «البر التانى»، موضحا أن الإدارة لم تكن تعلم أن الشركه المنتجة ستطرح العمل عقب المهرجان مباشرة، وربما سعوا للاستفادة من زخم الحدث بالترويج للعمل.

وأشار رزق الله الى أن الدعايه التى توفرت للفيلم، كان من الممكن أن تمنح لأفلام غيره ، فى حالة الإتفاق على ذلك بين المنتج والإدارة.

وكان من أبرز مشاكل الدورة 38 احتكار التذاكر خاصة تلك المتعلقة بعروض الصحفيين، وفقا لما كشفته مصادر متعددة حيث قام استحوذ علي إدريس مخرج فيلم “البر التانى ” فى عرضه الأول، ومن قبله الفنانة إلهام شاهين بطلة ومنتجة فيلم “يوم للستات” عند عرضه ثانى مرة، على الكم الأكبر من التذاكر والدعوات، وكانت المفاجأة أن نسبة كبيرة من الذين خصصت لهم تلك الأماكن لم يحضروا ،وظهر ذلك بقوة فى حالة الفيلم الأول.

وأكد “رزق الله ” أنه لم يتم المساس بالنسبة المخصصة للصحفيين من التذاكرحسبما اتفقت الإدارة مع المنظمين لذلك، ولكن الوجه الآخر للمشكلة هو عدم الاهتمام بالفكرة التى تطبق لأول مرة هذا العام،وهى الحجز الاليكترونى، رغم كونها إضافه جيدة.

فيما أكد طارق الشناوي لـ ONA أنه اقترح على إدارة المهرجان،أن تراعى المعمول به فى كافة المهرجانات بتنظيم عرض خاص فى الثانية عشر ظهرا بالصحفيين، مشيرًا إلى أن إدارة المهرجان أبدت حماسًا تجاه الفكرة إلا أنها لم تنفذ.

على الجانب الآخر أكد رزق الله أن الدورة الحاليه حققت 80%من أهدافها، فمع الصعوبات التى تواجهها نجحت فى استقدام أفلام للمسابقة الرسمية، تتساوى فى قيمتها الفنية مع ما يعرض المهرجانات الدولية الكبرى، ومنها “كان”،مشيرًا إلى عدم وجود أى شبهة مجاملة فى اختيار الأفلام المصريه.

ويؤكد الناقدان طارق الشناوي وخيرية البشلاوي عدم أحقية “البر التاني” للعرض في المهرجان.

وحول عدم استيفاء “البر التاني” تصاريحه للعرض أكد مدير المركز الصحفي للمهرجان مجدى الطيب أن كل المهرجانات تحكم على أحقية مشاركة الفيلم حسب صلاحيته الفنية دون التدخل بكونه استوفى تصاريحه أم لا.