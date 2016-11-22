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بالصور.. مجابهة العنف ضد المرأة في ندوة بجامعة بني سويف ‎

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بالصور.. مجابهة العنف ضد المرأة في ندوة بجامعة بني سويف ‎ بالصور.. مجابهة العنف ضد المرأة في ندوة بجامعة بني سويف ‎

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف  والدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة

 

مراسل «ONA»

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة كير الدولية ندوة بعنوان ” دور الجامعة لمجابهة العنف ضد المرأة”.

وذلك بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، والمقدم محمد دبوس رئيس مباحث الآداب ومدير وحدة العنف ضد المرأة بمديرية أمن بني سويف، والدكتورة نجلاء العادلي عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة داليا السعيد مدير الشراكات بخريطة التحرش، و محمد النجار مدير المشروعات ببرنامج حقوق المرأة بهيئة كير الدولية، ونارمين محمود مقُرر المجلس القومي ببني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ورجال الدين وسط حضور عددًا كبيرمن الطلبة .

وأكد رئيس الجامعة، خلال كلمتة التى تأتى علي هامش اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرًا إلي أن مشكلة العنف أو التحرش بالمرأة تعود إلي عدة أسباب أهمها نقص الوازع الديني وغياب الضمير الإنساني والأخلاقيات وضعف الثقافة المجتمعية، موضحًا أن دستور 2014 قد ألزم الدولة بحماية المرأة وكفالة جميع حقوقها نظرًا لضخامة التكلفة الاقتصادية التي يسببها العنف ضد المرأة.

وأشار لطفي، إلي عدة توصيا ت للقضاء علي هذه الظاهرة والتي تتلخص في إعادة النظر في التشريعات القائمة لتغليظ وتشديد العقوبة وتفعيلها بسرعة علي مرتكب العنف بجميع صوره وأشكاله وتفعيل الدور الايجابي للأعلام في الدراما في تعديل صورة المرأة، لأن هناك انطباعات سيئة جدًا عن المرأة في بعض الأعمال الدرامية، موضحًا أن ينبغى تصحيح وتعديل الخطاب الديني وإيضاح الدور الملموس الذي تقوم به المؤسسات الدينية في هذا السياق، وأشار إلى ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية داخل جميع مؤسسات الدولة المختلفة مع رفع شعار”معًا جميعًا نحو توفير الحماية للمرأة”ووضع آلية لمتابعة ومراقبة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وعمل مسابقة بين طلاب الجامعة بجميع كلياتها لتقديم أوراق عمل عن العنف من حيث التصرف والعقوبة ومنح جوائز للفائزين.

وأوضح الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة، أن هذه الندوة تأتى ضمن اهتمامات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالقضايا المجتمعية خاصةً التي تهم المرأة و الأسرة وجميع قضاياها خاصة أن الأسرة هي البنية الأساسية للمجتمع موجهًا التحية لكل امرأة مصرية قادرة علي تحمل المسئوليات وإعداد أجيال صالحة تساهم في رفعة شأن الوطن.

وفي نهاية الندوة وجهت الدكتور نجلاء العادلى عضو المجلس القومي للمرأة، الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه بمشاكل المرأة وإنشاء وحدة مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة داخل الجامعة، وفى إحدى محافظات الصعيد مؤكدة أن الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط بل لتلقي واكتساب الأخلاق والمبادئ واحترام الأخر واحترام حقوق الإنسان.

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