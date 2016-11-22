إطلاق شركة سويسرية لتوليد الطاقة من المخلفات باستثمارات 12 مليون فرنك سويسري‎

أطلقت مجموعة شركات لافارﭺ هولسيم العالمية أمس العلامة التجارية لشركة ﭼيوسايكل مصر لاعادة تدوير المخلفات وانتاج الوقود البديل باستثمارات بلغت حوالي 12 مليون فرنك سويسري، و يعد هذا المصنع هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بقدرة إنتاجية تزيد عن 350,000 طن سنوياً من الوقود البديل.

منذ عام 2012،كانت الشركة تعمل باسم “إكوسيم إنداستريال إيكولوجي إيجيبت”، وكان هدفها الأساسي توفير مصادر الطاقة البديلة إلى مصنع إسمنت شركة لافارﭺ مصر؛ وخلال العامين السابقين، قامت الشركة بمعالجةونقل ما يزيد على 800 ألف طن من المخلفات، مما مكن مصنع “لافارﭺ مصر” من استخدام ما يزيدعلى 450 ألف طن من مختلف أنواع الوقود البديل المحلي بدلاً من دفنها أوإحراقها بشكل عشوائي؛ ما وفرللاقتصاد المصري ما يزيد على 180 ألف طن من الوقودالحفري والذي كان سيتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، كماحافظ على البيئة المصرية من الأضرار التي يسببها ما يزيد على 600 ألف طن من غازات ثاني أكسيد الكربون.

ومن جانبه، قال د. خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة خلال الاحتفالية ان مصر لديها ما يزيد على 70 مليون طن من جميع أشكال وأنواع المخلفات، من بينها 22-23 مليون طن من المخلفات البلدية وأكثر من 30 مليون طن مخلفات زراعية، يعتبر جزءاً منها مخلفات خطرة؛ ولذلك مصر تواجه تحدياً على مستوى نسب جمع المخلفات التي لا تزيد على 50% بينما عمليات التدوير لا تستوعب أكثر من 13% من إجمالي كميات المخلفات في مصر، وبالتالي تدوير المخلفات يعد فرصة عظيمة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتم معالجة المخلفات البلدية والزراعية والصناعية ومن ثم تحويلها إلى طاقة، وبما أننا نواجه في مصر حالياً تحدياً كبيراً في مصادر الطاقة، ولدينا بعض الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة – ومن بينها صناعة الإسمنت – أصبح لزاماً علينا أن نتجه وبقوة نحو “مصادر الوقود البديل”، ونأمل أن تصل قدراتنا إلى جمع 80% من المخلفات، وتدوير نسبة 30% منها، علماً بأن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال إدارة المخلفات من خلال عقود شراكة.

وقال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا في مصر، إن سفارة سويسرا بدأت العمل في مجال إدارة المخلفات في مصر منذ عام 2012، وتركيزنا ليس فقط على إيجاد الحلول للمشكلات المرتبطة بالمخلفات وما ينتج عنها من مخاطر بيئية وصحية، بل إننا نسعى إلى تحويل إدارة المخلفات إلى مصدر للدخل وتوفير فرص العمل، ومصدر للتصدير، ومصدر لتوليد الطاقة، ومن ثم فإننا نحتاج إلى التعاون مع الشركات ذات الأنشطة المبتكرة والتي يمكنها القيام بعمليات تجميع المخلفات، ومعالجتها، وتدويرها، ومن ثم تحويلها إلى طاقة منتجة، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن شركة “ﭼيوسايكل” تؤمن بهذا المفهوم وتقوم على تطبيقه.

وأكد عمرو القاضي، المدير العام لشركة “ﭼيوسايكل مصر”، “أننا نؤمن بضرورة تحقيق مستقبلٍ خالٍ من المخلفات ويتمتع بقدر أكبر من الصحة والنظافة، ولذلك نقوم بتوفير حلول متكاملة وقوية لإدارة المخلفات تستفيد منها الشركات والقطاع الزراعي، كما أننا نقوم بالتعاون و التنسيق الوثيق مع تلك الجهات للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل محدد ومن ثم نقوم بتطوير الحلول الملائمة لها، وننفذ ذلك استناداً إلى خبراتنا الدولية الطويلة .