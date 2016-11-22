الاتحاد الأوروبي: قدمنا منح بقيمة 129 مليون يورو لمصر منذ بداية العام الحالي‎

أكد دييجو إسكالونا باتيوريل رئيس التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ان الاتحاد الأوروبي ومصر وقعا منذ بداية العام الحالي على ستة اتفاقيات تمويلية بإجمالي 129 مليون يورو في شكل منح، وتغطي هذه المشروعات عدة قطاعات أهمها المياه والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والثقافة وحقوق المواطنين.

وأضاف ان آلية الجوار الأوروبي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط رصدت أكثر من 209 مليون يورو للتعاون مع مصر بين أعوام 2014 وحتى 2020، بحيث يخصص لتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 45.1 مليون يورو، ولدعم التعليم والبحث وتنمية التكنولوجيا والابتكار حوالي 33.8 مليون يورو، ونفس المبلغ لدعم الضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر، بالاضافة الى حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدته بحوالي 75.2 مليون يورو.

جاء ذلك خلال كلمة باتيوريل خلال الجلسة الإفتتاحية بخصوص المعلومات عن “برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط” MED CBC 2014- 2020 الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

وقال باتيوريل ان برنامج التعاون عبر الحدود هو مكون مكمل لسياسة الجوار الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي. كما أنه يبرز في سياسات إقليمية ذات صلة مثل الشراكة الأوروبية-المتوسطية والشراكة الشرقية بهدف تعزيز التعاون عبر الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء ودول الجوار الأوروبي، عبر تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق على جانبي الحدود المشتركة، ومعالجة التحديات المشتركة في مجالات البيئة والصحة العامة والسلامة والأمن، وتعزيز توافر ظروف وطرق أفضل لضمان حراك الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال.