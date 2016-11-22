أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخارجية تستضيف معرض للمنتجات الحرفية للشباب المنتجين

Google+ Print
الخارجية تستضيف معرض للمنتجات الحرفية للشباب المنتجين الخارجية تستضيف معرض للمنتجات الحرفية للشباب المنتجين

تستضيف وزارة الخارجية المعرض الثاني للمنتجات الحرفية التقليدية لشباب المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري تحت شعار “اشتري مصري” برعاية وزير الخارجية سامح شكري، بالتعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء وكل من وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ان المعرض يمثل أحد الأنشطة التي تتبناها اللجنة في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تهدف إلى تشجيع الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم فرص لتسويق منتجاتهم بما يضمن استمرارية مشروعاتهم وتوفير بدائل إيجابية للارتقاء بمستوى الدخل والمعيشة، ويعد ذلك استثماراً لنجاح معرض المنتجات المصرية التقليدية الأول الذى نظمته اللجنة الوطنية في يوليو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا