الخارجية تستضيف معرض للمنتجات الحرفية للشباب المنتجين

تستضيف وزارة الخارجية المعرض الثاني للمنتجات الحرفية التقليدية لشباب المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري تحت شعار “اشتري مصري” برعاية وزير الخارجية سامح شكري، بالتعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء وكل من وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ان المعرض يمثل أحد الأنشطة التي تتبناها اللجنة في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تهدف إلى تشجيع الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم فرص لتسويق منتجاتهم بما يضمن استمرارية مشروعاتهم وتوفير بدائل إيجابية للارتقاء بمستوى الدخل والمعيشة، ويعد ذلك استثماراً لنجاح معرض المنتجات المصرية التقليدية الأول الذى نظمته اللجنة الوطنية في يوليو الماضي.