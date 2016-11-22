مشيرة خطاب تشارك في مؤتمر شبكة اليونسكو لمدن التعليم في الصين

شاركت الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة والمرشحة المصرية لمنصب المدير العام لليونسكو في مؤتمر شبكة اليونسكو لمدن التعليم في مدينة هانجزو بالصين، وذلك يوميّ 15 و16 نوفمبر 2016.

وصرحت سيادتها بأن المؤتمر هدف إلي تعزيز وترسيخ مفهوم التعليم مدي الحياة، وهو المفهوم الذي يقوم علي أهمية توفير التعليم بشكل متواصل ومنتظم وبجودة عالية باعتباره عملية مستمرة وممتدة، كما أكدت علي أهمية هذا النوع من التعليم في غرس وتعزيز قيم احترام الآخر والتعايش بين الثقافات والأعراق المختلفة، وفي الترويج لثقافة السلام، ونبذ العنف ضد المرأة والفئات المهمشة، بالإضافة إلي احترام الموروثات الثقافية والحضارية وصيانتها والحفاظ عليها.

وأضافت خطاب أنها حرصت علي زيارة بكين في أعقاب نهاية المؤتمر المشار إليه، حيث ألقت محاضرة في جامعة بكين علي مجموعة كبيرة من الطالبات، من بينهن مجموعة من الطالبات الأفريقيات الملتحقات ببرنامج الدراسات العليا الذي تنظمه الجامعة. وقد عرضت مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو للإنجازات التي تمكنت من تحقيقها علي الصعيد الاجتماعي والتنموي إبان عملها كوزيرة للأٍسرة والسكان، والتي كان من أبرزها النجاح في إنجاز إصلاح تشريعي لحظر الزواج المبكر للفتيات، وتوعية الأسر بمخاطر هذا الزواج، فضلاً عن إصدار تشريع مماثل لتجريم إجراء الختان للفتيات، بالإضافة إلي تنظيم العديد من حملات التوعية بمخاطر الحمل المبكر، وتعاطي المخدرات، وغيرها من الظواهر المجتمعية السلبية. كما أوضحت الوزيرة أنها تطرقت في كلمتها إلي فترة عملها كخبيرة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي شهدت اهتماماً بتطبيق مبادرة التعليم للجميع التي أطلقت في عام 2000، وكذلك إلي رؤيتها لمنظمة اليونسكو وأهم المجالات التي تعتزم إعطائها أولوية في حال انتخابها لشغل منصب المدير العام للمنظمة.

هذا، وقد حظيت المحاضرة باستحسان كبير من جانب إدارة الجامعة والطالبات، وبصفة خاصة الطالبات الأفريقيات اللاتي أكدن علي سعادتهن لما تشكله سيادتها من نموذج متميز للمرأة الأفريقية، متمنيين لمرشحة قارتهن الأفريقية النجاح في الانتخابات.