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مناقصتان بمدينتى السادات والعاشر من رمضان لتشغيل جهازى CR وPCR بمستشفى السادات

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مناقصتان بمدينتى السادات والعاشر من رمضان لتشغيل جهازى CR وPCR بمستشفى السادات مناقصتان بمدينتى السادات والعاشر من رمضان لتشغيل جهازى CR وPCR بمستشفى السادات

صرح المهندس محمد عاشور عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيتم طرح توريد وتركيب وتشغيل جهازى CR، وPCR، لمستشفى السادات المركزى بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال، من حساب مجلس الأمناء بالمدينة على أن يتم التقييم بين الشركات المتقدمة بنظام النقاط.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: إنه سيتم طرح أعمال نظافة المنطقة الصناعية الثقيلة، وتشمل المناطق الصناعية (A1، Á1، A2، A3، Á3، Á4، A6)، وطريق الروبيكى، والطريق الصحراوى الإسماعيلية اتجاه واحد أمام (A3، Á3)، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

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