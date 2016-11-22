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«الوفد» :«دعم مصر» يستنسخ سياسات الحزب الوطني ويمارس إرهاب فكري ضد وكيل المجلس

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«الوفد» :«دعم مصر» يستنسخ سياسات الحزب الوطني ويمارس إرهاب فكري ضد وكيل المجلس «الوفد» :«دعم مصر» يستنسخ سياسات الحزب الوطني ويمارس إرهاب فكري ضد وكيل المجلس

النائب سليمان وهدان

استنكر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي الإرهاب الفكري، على حد وصفه، الذي يمارسه بعض أعضاء إئتلاف دعم ، والذي وصل غايته بتهديد وكيل مجلس النواب النائب الوفدي سليمان وهدان بإتخاذ إجراءات قانونية ضده بعد تعبير عن رأيه في أحد البرامج التليفزيونية وبما لايخالف القانون أو اللائحة البرلمانية.

وتساءل الحزب ما هي الإجراءات القانونية التي سوف يتخذها الإئتلاف؟ وهل يعاقب القانون صاحب أي رأي أو رؤية لمجرد أنها تخالف رأي ورؤية الإئتلاف؟.

ووصف الوفد في بيانه فعل ائتلاف دعم مصر بالحزب الوطني المنحل، لمحاولة استنساخ القداسة السلطوية التي أضفاها على نفسه الحزب الوطني المنحل ومن قبله الإتحاد الإشتراكي.

وذكر أن الحزب وهيئته البرلمانية يكنون كل التقدير والإحترام لنواب الأمة سواء من إئتلاف دعم مصر أو من خارجه ويثمن الدور الوطني الهام الذي يقومون به في هذه المرحلة الهامة والفارقة في تاريخ البلاد كما نقدر العبئ الثقيل الذي يتحملونه في مواجهة أبناء دوائرهم وداخل مجلس النواب للحفاظ على الدولة المصرية وسلامة وأمن وإستقرار شعبها

وطالب الوفد في ختام البيان نواب دعم مصر إعلاء مصلحة الوطن فوق أي خلاف فنحن في مرحلة تفرض على الجميع وحدة الصف والتماسك والتوافق الوطني كي نعبر جميعاً بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

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