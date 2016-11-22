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بلاغ جديد للنائب العام يتهم «الشيخ ميزو» بالتحريض علي قلب نظام الحكم

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بلاغ جديد للنائب العام يتهم «الشيخ ميزو» بالتحريض علي قلب نظام الحكم بلاغ جديد للنائب العام يتهم «الشيخ ميزو» بالتحريض علي قلب نظام الحكم

تقدم المحامي هاني الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، ببلاغ إلى النائب العام ضد الشيخ محمد عبدالله، والشهير بإسم “الشيخ ميزو” يتهمه فيه بالسعي والتحريض على قلب نظام الحكم، وإزدراء الأديان.

وذكر البلاغ رقم 14725 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقة إرتكب تهمه إزدراء الأديان بقيامه ببث عدة فيديوهات عبر اليوتيوب تكلم من خلالها بما هو مخالف ومجرم قانونًا ويعد مرتكب جريمة إزدراء الأديان، حيث طعن في القراءن وأنكر السنة وكذب ماهو معلوم من الدين بالضرورة في عدة فيديوهات.

فضلًا عن قيامه بزعزعة النظام المصري والتحريض ضد الرئيس عبدالفتاح وسلب الشرعية منه بالقيام بالنشر عبر صفحته الفيس بوك علي جميع المصريين سنة وشيعة في الداخل والخارج بمبياعته بأنه المهدي المنتظر، لينشي نظامًا متشابهًا مع تنظيم الدولة داعش فكلاهما طلب المبياعة وذلك للتخطيط فيما بعد بالخروج علي الحاكم وفي هذا جريمة آخري إلا وهي تعطيل الدستور والتمهيد للخروج علي الحاكم لكونه هو صاحب المبايعة.

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أونا

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