رئيس قناة الغد العربي: انطلاقنا من القاهرة يمنحنا ثقلاً دوليًا.. ونتبنى القضايا العربية



> كتبت- إنجي لطفي

أكد القائم بأعمال رئيس قناة “الغد” الإخبارية، أحمد الحزوري، أن القناة تعتمد على كوادر مصرية متميزة في التقديم والإعداد والجوانب التقنيّة التي تحرص على الاحتفاظ بهم لما لديهم من خبرات واسعة.

وأشار القائم بأعمال رئيس فضائية “الغد” إلى أن هناك حرص على استقطاب الكفاءات العربية – والمصرية خاصة- للرقي بالمحتوى والمضمون في وقت تشتد فيه المنافسة على استقطاب تلك الكوادر مع ظهور قنوات إخبارية جديدة تُبث من القاهرة.

وأضاف “الحزوري” أن انطلاق “الغد” من القاهرة باعتبارها أول قناة إخبارية عربية يعطيها ثقلًا دوليًا بين القنوات الإخبارية التي تنطلق من مختلف الأقطار العربية، مشددا على اعتماد اللغة العربية الفصحى أسلوبا لأداء المذيعين على الشاشة منذ انطلاق القناة التي تخاطب كل الناطقين بالعربية حول العالم.

ولفت إلى أن إدارة القناة تحرص على نقل الصورة الكاملة بكل الأبعاد للمواطن العربي لما يحدث حول العالم، وتبنى القضايا العربية مع الاحتفاظ بالطابع التنويري ومحاربة الفكر المتطرف.

وأوضح “الحزورى” أن الإدارة مستمرة في سياسة التطوير للشاشة على المستوى التقني والمحتوى بما يتناسب مع متطلبات المرحلة التي تحتمها المنافسة الواسعة، لنيل ثقة المشاهد العربي وسط كل هذا التنوع الإعلامي.

ولفت “الحزوري” إلى أن القناة تعاقدت خلال الفترة الماضية على إنتاج وبث عدة برامج خارجية لموسم كامل، من بينها برنامج “زمن”، الذي يقدمه الفنان حسين فهمى، بواقع 26 حلقة تم تسجيل 21 حلقة منهم، وبرنامج “كاشف الأسرار” الذي يقدمه الدكتور زاهي حواس، بواقع 16 حلقة تم بث 5 حلقات منه، بالإضافة إلى برامج وثائقية أخرى من مختلف البلدان العربية، لافتا إلى أن شاشة “الغد” إخبارية وتتعاطى

> مع المحتوى الذي تبثه وفقا لمتغيرات الأحداث.