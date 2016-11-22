قسم هندسة المواد بجامعة الزقازيق يعقد مؤتمره العلمى السنوى الخميس المقبل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

ينظم قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق مؤتمره العلمي لهذا العام تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور علاء عبد الحميد عميد الكلية، وذلك يوم الخميس المقبل، بقاعة المناقشات بالدور الأرضي لمبنى العلوم الأساسية بالكلية، وتبدأ فعاليات المؤتمر الساعة العاشرة صباحا، صرح بذلك الدكتور سليم صالح السيد رئيس قسم هندسة المواد رئيس المؤتمر.

وأضاف أن القسم يحرص على عقد مؤتمره العلمي كل عام بهدف دراسة وتقييم العملية التعليمية بالقسم سواء لطلبة مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا أو خدمة المجتمع للوصول إلى دور متميز للقسم وتطويره في إطار خطة التطوير الشاملة للكلية والجامعة بمشاركة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم والطلاب .