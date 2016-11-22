خمس نصائح لزيادة كثافة حاجبيك

البعض منا قد يكثر من نتف حاجبيه، مما يؤدي إلى حدوث الكثير من الفراغات الواسعة بين شعيرات الحاجب، وعلى الرغم من أهمية الحاجبين في جمال إطلالتك، قد تكون هذه المشكلة عائقاً في اكتمال جاذبيتك، فالحاجب من أكثر علامات الجمال، وخصوصاً الحاجب الثقيل الذي يحتوي على الشعيرات الطبيعية الكثيفة.

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فكيف يمكنك استعادة كثافة حاجبيك بعد وجود الفراغات بهما؟

إليك هذه الخمس نصائح:

1-تقشير الحاجب: كما يساعدك تقشير البشرة في الحصول على بشرة أكثر نعومة ونضارة، سيساعدك تقشير الحاجب على تجديد الشعيرات الضعيفة وتحفيز نموها، وكل ما عليك فعله هو استخدام فرشاة أسنان ناعمة، قشري بها حاجبيك بلطف لزيادة نمو الشعر، واهتمي بالقيام بهذا الأمر بلطف، وفي نفس اتجاه الشعر حتى لا تتسببي في زيادة تساقط شعر حاجبيك.

2-استخدام الزيوت الطبيعية: من أفضل الزيوت الطبيعية التي تزيد من نمو شعر الحاجب زيت الخروع، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تزيد من نمو الشعر، وكل ما عليك فعله هو وضع زيت الخروع على حاجبيك ورموشك يومياً قبل النوم بواسطة فرشاة ماسكارا قديمة، وفي خلال شهرين على الأقل ستحصلين على حواجب ورموش أكثر كثافة وطولاً أيضاً.

3-عدم اللمس: إذا كنت تريدين الحصول على حواجب كثيفة ومثالية، عليك الانتظار قليلاً وعدم نتف شعر حاجبيك لفترة، قد تجدين بعض الفوضى على حاجبيك، ولكن عليك الانتظار لبعض الوقت لتحصلي على الحواجب الكثيفة التي ترغبين بها.

4-تناول الفيتامينات: توجد بعض الأمصال والفيتامينات التي تساعد في زيادة نمو الشعر بصفة عامة بشكل أسرع كالبيوتين، ويمكنك تناول فيتامين البيوتين الذي يعمل على تحفيز نمو الشعر.

5-قلم الحاجب: في مرحلة نمو شعر الحاجب وانتشار الشعر وإحساسك ببعض الفوضى يمكنك استخدام قلم الحاجب لتحصلي على الحاجب المثالي.