أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

صبغات الشعر الجديدة مستوحاة من " سوبر ماريو"

Google+ Print

الثلاثاء 22-11-2016 18:01

تتّجه صيحات الموضة الى ابتكار اتجاهات تُشعر السيدة بأنها لا تكبر وتحبّ أن تحافظ على شبابها. من هنا أطلق خبراء الشعر صبغات من وحي شخصية من ألعاب الثمانينيات" سوبر ماريو" التي ترتبط بالحنين الى الذكريات القديمة. فبعد أن انتشرت شخصيات ديزني على الملابس، فالمكياج والأظافر، ها هي صبغات سوبر ماريو تحصد اقبالاً كبيراً.


"التقي بسوبر ماريو من خلال لون شعرك" هذه هي فكرة فنّ الصبغات الجديد الذي أنشأته مجموعة X-presionCreativosفي مدريد، أسبانيا المتخصصة في مجال الشعر.أطلقت هذه المجموعة أحدث تقنيات "البيكسل" في مؤتمر الشعر في طوكيو، اليابان، حيث برزت اللوحات الجمالية على شعر العارضات.
عندما يكون شعر العارضات في حركة أو مموّجاً، يبدو متعدّد الألوان الغريبة على وسط الخصلات. ولكن عندما يكون شعرهنّ مملساً، تظهر شخصيات ماريو الكلاسيكية.
بدأت فكرة البكسلس تنتشر في العام الماضي مع إطلاق تقنية لون الشعر المنقط . تعتمد هذه التقنية تطبيق الألوان على شكل كتل عشوائية لتشكيل التصميمات الجرافيكية الغريبة.
بالنسبة لتصميم سوبر ماريو الغرافيكي، تؤكد الشركة أنها استغرقت نحو أسبوع من العمل لتحقيق هذه الإطلالة المفضلة من شخصية لعبة الفيديو المحفورة في ذاكرة السيدات.
أصبح شعرك لوحة فنية بالصبغات الغريبة. هل أحببت هذا الشكل في تلوين الشعر؟ وهل تفكرين في رسم " سوبر ماريو على شعرك، أو أي شخصية أخرى؟

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»