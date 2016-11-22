صبغات الشعر الجديدة مستوحاة من " سوبر ماريو"

تتّجه صيحات الموضة الى ابتكار اتجاهات تُشعر السيدة بأنها لا تكبر وتحبّ أن تحافظ على شبابها. من هنا أطلق خبراء الشعر صبغات من وحي شخصية من فيديو ألعاب الثمانينيات" سوبر ماريو" التي ترتبط بالحنين الى الذكريات القديمة. فبعد أن انتشرت شخصيات ديزني على الملابس، فالمكياج والأظافر، ها هي صبغات سوبر ماريو تحصد اقبالاً كبيراً.



"التقي بسوبر ماريو من خلال لون شعرك" هذه هي فكرة فنّ الصبغات الجديد الذي أنشأته مجموعة X-presionCreativosفي مدريد، أسبانيا المتخصصة في مجال الشعر.أطلقت هذه المجموعة أحدث تقنيات "البيكسل" في مؤتمر الشعر في طوكيو، اليابان، حيث برزت اللوحات الجمالية على شعر العارضات.

عندما يكون شعر العارضات في حركة أو مموّجاً، يبدو متعدّد الألوان الغريبة على وسط الخصلات. ولكن عندما يكون شعرهنّ مملساً، تظهر شخصيات ماريو الكلاسيكية.

بدأت فكرة البكسلس تنتشر في العام الماضي مع إطلاق تقنية لون الشعر المنقط . تعتمد هذه التقنية تطبيق الألوان على شكل كتل عشوائية لتشكيل التصميمات الجرافيكية الغريبة.

بالنسبة لتصميم سوبر ماريو الغرافيكي، تؤكد الشركة أنها استغرقت نحو أسبوع من العمل لتحقيق هذه الإطلالة المفضلة من شخصية لعبة الفيديو المحفورة في ذاكرة السيدات.

أصبح شعرك لوحة فنية بالصبغات الغريبة. هل أحببت هذا الشكل في تلوين الشعر؟ وهل تفكرين في رسم " سوبر ماريو على شعرك، أو أي شخصية أخرى؟