نيابة أمن الدولة العليا تحيل «خلية مطروح» للمحاكمة الجنائية العاجلة

مراسل ONA

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين إحالة القضية رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ جصر أمن دولة عليا والمعروفة بخلية مطروح لمحكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة لها.

وألقت الأجهزة الأمنية الحملة من القبض على مجموعة عناصر من الإخوان بمدينة الحمام من المتهمين بالاعتداء على قسم شرطة الحمام والمنشآت العامة بعد فض اعتصام رابعة العدوية، وتم إحالتهم للنيابة.

وضبط بحوزة المتهمين عدد من الهواتف المحمولة وبعض الأوراق، وأجهزة الحاسب الآلي، والتي تفيد انضمامهم وانتمائهم للجماعة الإرهابية المحظورة .

تم التحفظ على المضبوطات، ووجهت النيابة لهم اتهامات ارتكاب أعمال عنف، وتخريب، وتجمهر، ومقاومة السلطات، وأحراز، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، مما تسبب فى تكدير الأمن والسلم العام.