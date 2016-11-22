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إحالة 6 متهمين بالانضمام لـ«داعش» وتسفير الشباب لسوريا والعراق للقضاء العسكرى

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إحالة 6 متهمين بالانضمام لـ«داعش» وتسفير الشباب لسوريا والعراق للقضاء العسكرى إحالة 6 متهمين بالانضمام لـ«داعش» وتسفير الشباب لسوريا والعراق للقضاء العسكرى

أرشيفية

قررت نيابة أمن الدوله العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين إحالة القضية رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة عليا، وإحالة 6 متهمين فى القضية رقم ٣٦٦ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن دولة عليا للقضاءالعسكري، على خلفية اتهامهم بالإنضمام الى تنظيم “داعش الإرهابى” .ّ

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجموعة عناصر يشتبه في انضمامهم الى تنظيم داعش الإرهابى، حيث ضبط بحوزة المتهمين على عدد من الهواتف المحمولة، وبعض الأوراق وأجهزة الحاسب الآلي والتي تفيد انضمامهم وانتمائهم للجماعة الإرهابية المحظورة، وتم التحفظ على المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض على العنف، والانضمام الى تنظيم داعش وتسفير الشباب الى دولتى سوريا والعراق للاشتراك فى المعارك الدائرة بالدولتين، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، مما تسبب فى تكدير الأمن والسلم العام.

 

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