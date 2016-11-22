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نائب يطالب وزير النقل بشرح خطته بشأن نقل السكك الحديد خارج الإسماعيلية

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نائب يطالب وزير النقل بشرح خطته بشأن نقل السكك الحديد خارج الإسماعيلية نائب يطالب وزير النقل بشرح خطته بشأن نقل السكك الحديد خارج الإسماعيلية

أعلن النائب أشرف عمارة أنه تقدم بسؤال لوزير النقل بشأن خطة وزارته حول إعلانها عن البدء فى الإعداد والتجهيز لنقل خطوط السكك الحديدية من وسط مدينة الاسماعيلية إلي خارج المدينة وهل ما إذا كانت هذة الخطة بصدد نقل كامل لجميع مسارات السكك الحديدية بالمدينة أم نحن أمام عمليات إحلال وتجديد و إضافة مسارات جديدة وتطوير لهذة الخطوط فقط؟

وأضاف النائب، أن خطوط السكك الحديدية بمحافظة الإسماعيلية تعد من أقدم خطوط السكك الحديدية الموجودة في جمهورية العربية، فمحطة سكك حديد الإسماعيلية هي ثان أقدم محطة قائمة إلي الآن والتى تم بناءها أثناء الإحتلال الإنجليزى لمصر و ذلك لخدمة معسكرات قوات الإحتلال فى منطقة قناة السويس، لذا تعد هذة المحطة من المباني ذات التراث الآثرى.

و أشار النائب إلى أن خطوط السكك الحديد بمحافظة الإسماعيلية تخدم ما يقرب من مائة آلف مواطن يوميا يعتمدون كلياً عليها فى تنقلهم بين الإسماعيلية و بعض المحافظات المجاورة، خاصة فئة شباب الجامعات، فنقل السكك الحديدية ومحطتها لخارج الكتلة السكنية دون مراعاة إحتياجات المواطنين سيسبب أزمة لديهم بلا شك.

خاصة أنه في الفترة القصيرة الماضية، تم إنشاء نفق للسيارات أسفل أكبر مزلقانات المدينة بهدف حل أزمة تكدس السيارات أمام المزلقان وذلك بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه و هى نفس تكلفة نقل خطوط ومسارات السكك الحديدية تقريباً، وقد تم طرح فكرة نقل المسارات فى إرهاصات تنفيذ مشروع النفق، لكن تراجع المسؤولون آنذاك و أختاروا تنفيذ النفق بدلاً من نقل السكك الحديدية، و لم يمر عاماً على إفتتاح النفق و بدء العمل به إلا و قد عادت هذة للفكرة لأذهان المسؤولين مرة أخرى، فآلا يعد ذلك إهدار للمال العام!

وأضاف النائب، أنه تم إنفاق عشرات الملايين علي عملية تطوير المزلقانات ورفع كفاءتهم، فإذا كانت هناك نية مسبقة لنقل خطوط السكك الحديدية فلماذا تم إهدار كل هذة الأموال الضخمة علي عمليات تطوير لا جدوي منها؟

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