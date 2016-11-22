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الحكومة: قانون الاستثمار الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية

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الحكومة: قانون الاستثمار الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية الحكومة: قانون الاستثمار الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية

>كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، ناقش قانون الاستثمار الجديد والملاحظات عليه، موضحا أنه يتضمن إعطاء تسوية المنازعات مع المستثمرين سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المتعلقة.

 

وأوضح "خضير"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن كافة الآراء التى تم إجرائها لمجتمع الأعمال والمستثمرين مسبقا تضمن ضرورة إجراء قانون جديد للاستثمار، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بطرح المناطق الحرة الخاصة فى القانون فإنه يتم مناقشة هذا الأمر مع وزارة المالية.

 

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز للمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة والمحور الثالث يتضمن تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين.


> وأكد أن الدولة تحرص على حصول المستثمر على هدفه بصورة بسيطة وميسرة.


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مصر 365

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