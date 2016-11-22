هاكرز يخترق موقع "الموساد" الإسرائيلى ردا على حظر الأذان

كتب: هاشم الفخرانى

عطلت مجموعة من قراصنة الإنترنت موقع جهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد" لساعات طويلة ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية حظر رفع الأذان عبر مكبر الصوت فى مدينة القدس.

وذكرت وكالة " معا" الفلسطينية أن المجموعة التى تطلق على نفسها اسم "أصلان نفرلار" وتعنى بالعربية أفراد الأسود بتعطيل موقع جهاز المخابرات الإسرائيلى الموساد رداً على قيام إسرائيل بالموافقة على مسودة القرار الذى يقتضى بمنع الأذان ورفع المسودة إلى الكنيست تمهيداً للموافقة عليه.

كما نشرت مجموعة الهاكرز صورة لصفحة الموساد الرسمية بعد اختراقها عبر الإنترنت وكتبت: "بعد أن منع الكنيست الإسرائيلى الأذان فى قراره الأخير، قمنا بشنّ هجمة إلكترونية على موقع جهاز المخابرات موساد.. ونحن فى مجموعة "أصلان نفرلار" سنعيد كل الحقوق لأصحابها. حيث تم توقيف موقع الموساد بعد هجمتنا الإلكترونية. وقريباً سنرمى بكل نظام الإنترنت فى إسرائيل إلى الجحيم".