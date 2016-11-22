رسميا.. الأهلى يخوض مبارياته بالدورى على استاد السلام

تلقي النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية علي استضافة ملعب السلام الدولي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع فريق طلائع الجيش المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

> وكانت هناك مفاضلة بين استاد السلام وبتروسبورت من أجل استضافة اللقاء، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على الأول.