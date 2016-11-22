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فرنسا: الاستيطان يشعل التوتر ويضر بآفاق التوصل لسلام قائم على حل الدولتين

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فرنسا: الاستيطان يشعل التوتر ويضر بآفاق التوصل لسلام قائم على حل الدولتين فرنسا: الاستيطان يشعل التوتر ويضر بآفاق التوصل لسلام قائم على حل الدولتين

رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية

أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن سياسة الاستيطان المستمرة لاسرائيل تشعل التوتر على الارض و تضر بآفاق التوصل الى سلام دائم و عادل قائم على حل الدولتين.

وأبرز نادال-في بيان اليوم الثلاثاء إعلان بلدية القدس عن نيتها بناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “رامات شلومو” في القدس الشرقية و ذلك بشكل جزئي على أراض يمتلكها فلسطينيون.

و أضاف نادال أن تلك المنشأت التي من شأنها أن تكون غير قانونية ستفصل على نحو اكبر القدس الشرقية عن الضفة الغربية و ستكون بمثابة حكم مسبق على الوضع النهائي الذي لا يمكن ان ينبع سوى من مفاوضات بين الإسرائيليين و الفلسطينيين.

و كان المستشار الدبلوماسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، دافيد اسفاخ، قد اكد عزم وتصميم أولاند والحكومة الفرنسية على عقد المؤتمر الدولي للسلام في موعده قبل نهاية العام و خروجه بنتائج ملموسة بأفضل مما جرى في اجتماعي باريس ونيويورك الماضيين، و ذلك خلال لقاءه في مكتبه بقصر الاليزيه، سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، بحسب مصادر مطلعة.

وأضاف أن الطرف الفرنسي يعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين للمؤتمر وتحديد مستويات المشاركة ليتم انجازها قبل نهاية الشهر الجاري على أن ترسل الدعوات فور الانتهاء من هذه الترتيبات.

أ ش أ

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