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ضبط متهمين بحوزتهم 420 جرام هيروين و أسلحة نارية بالمطرية

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ضبط متهمين بحوزتهم 420 جرام هيروين و أسلحة نارية بالمطرية ضبط متهمين بحوزتهم 420 جرام هيروين و أسلحة نارية بالمطرية

أرشيفية

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم المطرية من ضبط كريم م م 25 عاما وسابق اتهامه فى قضية مخدرات بالأزبكية ، أحمد ع م 26 عاطل ، محمد ع م 20 عاما عاطل .

يزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة و بحيازتهم أسلحة نارية حيث ضبطوا و بحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين وزنت 420 جرام ، عدد 3 سلاح نارى 1 بندقية خرطوش و 2 فرد خرطوش عيار 12 مم و عدد 16 طلقة من ذات العيار و مبلغ مالى 8350 جنية .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المخدرات بقصد الاتجار و الأسلحة النارية بقصد الدفاع .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .

 

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