إيطاليا: إنقاذ 1400 مهاجر وانتشال 8 جثث يوم الثلاثاء

قال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ يوم الثلاثاء حوالي 1400 مهاجر أثناء محاولتهم الوصول في قوارب من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بعد أن انطلق 11 قاربا مكتظا بالمهاجرين من ليبيا وسط ظروف جوية مستقرة.

وانتشل عمال الإنقاذ أيضا ثمانية جثث عثرت سفينة دتشيوتي التابعة لخفر السواحل على سبعة منها كانت على قارب مطاطي في حين انتشلت سفينة توباز التابعة لمنظمة (مايجرانت أوفشور إيد ستيشن) جثة من قارب مطاطي آخر.

وبحسب رويترز قالت متحدثة باسم خفر السواحل الإيطالي إنه نسق عمليات إنقاذ قبالة الساحل الليبي ومن بينها نقل ثلاثة مهاجرين يحتاجون لرعاية طبية فورية بطائرة هليكوبتر.

وتقدر حصيلة القتلى غرقا في البحر المتوسط بحوالي 4655 شخصا هذا العام بزيادة حوالي ألف عن مجمل حصيلة عام 2015 وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.