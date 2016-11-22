مجلس طاهر يدرس تجديد عقد "أكاديمية" الأهلي بالكويت

كتب فتحى الشافعى

تقدم مسئولو أكاديمية الكرة بالأهلي بدولة الكويت، بطلب إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محمود طاهر، لتوسعة مقر الأكاديمية هناك، نظراً للإقبال الكبير على الالتحاق بالأكاديمية.

وتقدمت أكاديمية الكويت بطلب إلى المجلس بتوسعة المبانى والمنشآت، بالإضافة إلى تجديد العقد لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادى، وشوقى عبد الشافى مدير عام الأكاديمية، ومحمود عثمان العضو المنتدب لشركة التميز، صاحبة حق إدارة فرع الأكاديمية بالكويت، ومشعل المشعان، عضو مجلس الشركة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم النادى لكافة المشروعات المتعلقة بتطوير الأكاديمية، بالإضافة لقيام أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بزيارة الأكاديمية.