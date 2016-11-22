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حلمى طولان: سموحة حقق الغرض من لقاء الداخلية

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حلمى طولان: سموحة حقق الغرض من لقاء الداخلية حلمى طولان: سموحة حقق الغرض من لقاء الداخلية

>كتب هيثم عويس

أكد حلمى طولان المدير الفنى لسموحة، أن فريقه حقق المراد بالفوز على الداخلية بهدف نظيف باستاد كلية الشرطة فى المباراة، التى جرت بينهما ضمن فعاليات الأسبوع العاشر للدورى.

 

وأضاف طولان أن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف خاصة فى الشوط الأول، معترفا فى الوقت نفسه أن الداخلية ضغط على فريقه فى الشوط الثانى إلا أن لاعبيه استطاعوا تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

 

وعن وصول الفريق السكندرى للمركز الرابع أضاف طولان، أن طموحات الفريق ومجلس الإدارة واللاعبين أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن ما أسعده هو تطبيق اللاعبين لفكره فى ظل ضيق الوقت منذ قدومه على رأس القيادة الفنية لسموحة.

 

يذكر أن سموحة رفع رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الرابع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 6 نقاط فقط فى المركز الخامس عشر.


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