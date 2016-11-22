الحبس عامين لمتهمين ضبط بحوزتهما طن سكر بالقاهرة الجديدة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، بحبس متهمين عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بحيازة طن ونصف سكر، لبيعها بأسعار أعلى من ثمنها.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهم طن ونصف الطن سكر بمدينة القاهرة الجديدة، حيث كان المتهمين يتجهون إلى أحد التجار لتهريب شحنة السكر وبيعها بأسعار أعلى من ثمتها وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة، التى قررت حبسهما وإحالتهما للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.