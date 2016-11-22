أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحبس عامين لمتهمين ضبط بحوزتهما طن سكر بالقاهرة الجديدة

Google+ Print
الحبس عامين لمتهمين ضبط بحوزتهما طن سكر بالقاهرة الجديدة الحبس عامين لمتهمين ضبط بحوزتهما طن سكر بالقاهرة الجديدة

>كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، بحبس متهمين عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بحيازة طن ونصف سكر، لبيعها بأسعار أعلى من ثمنها.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهم طن ونصف الطن سكر بمدينة القاهرة الجديدة، حيث كان المتهمين يتجهون إلى أحد التجار لتهريب شحنة السكر وبيعها بأسعار أعلى من ثمتها وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة، التى قررت حبسهما وإحالتهما للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365