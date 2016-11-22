مباحث"القاهرة" تضبط 4 عاطلين قبل ترويجهم مخدر الهيروين والحشيش بالمرج

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط كل من "حسن أ" 23 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 18363 لسنة 2015م المرج، و"محمد ا"، 34 سنة عاطل، وبحوزتهما 250 جرام من الهيروين، حيث اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

كما تمكنت من ضبط شادى عادل، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 155 جرام، ومبلغ مالى 2700 جنيه، وضبط عاطل يدعى"عمرو أنور"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 900 جرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.