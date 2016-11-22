أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث"القاهرة" تضبط 4 عاطلين قبل ترويجهم مخدر الهيروين والحشيش بالمرج

Google+ Print
مباحث"القاهرة" تضبط 4 عاطلين قبل ترويجهم مخدر الهيروين والحشيش بالمرج مباحث"القاهرة" تضبط 4 عاطلين قبل ترويجهم مخدر الهيروين والحشيش بالمرج

>كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط كل من "حسن أ" 23 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 18363 لسنة 2015م المرج، و"محمد ا"، 34 سنة عاطل، وبحوزتهما 250 جرام من الهيروين، حيث اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

كما تمكنت من ضبط  شادى عادل، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 155 جرام، ومبلغ مالى 2700 جنيه، وضبط عاطل يدعى"عمرو أنور"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 900 جرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365