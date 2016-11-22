ضبط سلاح خرطوش وطلقات نارية بحوزة سائق بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة الداخلة من ضبط سائق بحوزته سلاح خرطوش وعدد من الطقات النارية فى حملة أمنية بدائرة المركز، حيث تم التحفظ على المضبوطات واعترف السائق بحيازتها بقصد الدفاع عن النفس، وتم تحرير المحضر رقم 1498 جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2016م وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط "أحمد .ع.س" 39 سنة سائق ومقيم بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة وبحوزته سلاح خرطوش عيار 12 مم و12 وعدد من الطقات النارية من ذات العيار، وبالفحص والتحرى تبين أنه سبق اتهامه فى القضية رقم 3 لسنة 2012م جنح الداخلة بتهمة حيازة سلاح أبيض وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بها وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها فى الواقعة .