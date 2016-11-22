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بلاغ جديد يتهم "الشيخ ميزو" بازدراء الأديان والتحريض على قلب نظام الحكم

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بلاغ جديد يتهم "الشيخ ميزو" بازدراء الأديان والتحريض على قلب نظام الحكم بلاغ جديد يتهم "الشيخ ميزو" بازدراء الأديان والتحريض على قلب نظام الحكم

>كتب أحمد متولى

تقدم المحامى هانى الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ محمد عبدالله، والشهير بـ"الشيخ ميزو" يتهمه فيه بالسعى والتحريض على قلب نظام الحكم، وازدراء الأديان.

 

وذكر البلاغ رقم 14725 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه ارتكب تهمه ازدراء الأديان بقيامه ببث عدة فيديوهات عبر اليوتيوب تكلم من خلالها بما هو مخالف ومجرم قانونا ويعد مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان، حيث طعن فى القرآن وأنكر السنة وكذب ماهو معلوم من الدين بالضرورة فى عدة فيديوهات.

 

 


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