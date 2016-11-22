تأجيل نظر تجديد حبس 16 ضابطا وشرطيا من قوة تأمين سجن المستقبل للخميس

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن مصدر أمنى، أن غرفة المشورة بمحكمة الإسماعيلية قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل النظرفى تجديد حبس 16 ضابطا وشرطيا من قوة تأمين سجن المستقبل بالإسماعيلية فى واقعة "الهروب الكبير" إلى الخميس القادم.

كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مركز الإسماعيلية، قررت سابقا تجديد حبس 16 من الضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات من بينهم مأمور السجن ورئيس المباحث ومعاون المباحث ومشرف الخدمات، كما قررت تجديد حبس المتهمة أميرة صالح وحسين محمد 15 يوما على ذمة التحقيق فى نفس القضية.

وقررت المحكمة، إخلاء سبيل ضابطين برتبة ملازم أول وهما (أحمد محمود ابراهيم معاون مباحث السجن، ومحمود عبد اللطيف ضابط نظام بالسجن) و4 أفراد من قوة التأمين بالسجن وهم (أمين الشرطة رضا محمد جاد الجوهرى والسيد محمد سليم وصلاح حمد الله إبراهيم والرقيب شرطة محمد السيد أحمد وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم)، لكن النيابة العامة استأنفت على إخلاء سبيل الملازم أول محمود عبد اللطيف ضابط نظام بالسجن وتم استمرار حبسه 15 يوما.

وطلبت النيابة العامة خلال تحقيقاتها، التى يباشرها المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، تجديد حبس المتهمين لحين استكمال التحقيقات معهم، ووجهت لهم تهم الإهمال الجسيم فى أداء واجبات وظائفهم، مما أدى إلى دخول أسلحة نارية وذخيرة إلى مقر السجن وهروب متهمين شديدى الخطورة واستشهاد ضابط ومواطن وإصابة فرد شرطة من قوة التامين.

كان سجن المستقبل، قد تعرض منذ مايقرب من شهر لعملية هروب جماعى، وأحبطت الأجهزة الأمنية المحاولة بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريين وجنائيين تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد، وتم ضبط اخر فى الشرقية.

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب، كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير، بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين واستشهد الضابط متأثرا بإصابته.