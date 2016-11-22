أمن جامعة دمياط يخلى كلية التربية عقب وقوع اشتباكات بين الطلاب

دمياط - عبده عبد الباري

تمكنت إدارة أمن جامعة دمياط بقيادة العقيد عادل عبد الحليم، من إخلاء مبنى كلية التربية من الطلاب عقب وقوع اشتباكات بين الطلاب وبعضهم البعض ما تسبب فى حدوث حالة من الذعر بين الطالبات ووقعت 13 حالة إغماء.

وكان الدكتور محمد شمة أستاذ قسم تكنولوجيا التعليم قد دعا أكثر من 300 طالب وطالبة لمحاضرة عصر اليوم الثلاثاء فى مدرج لا يتسع إلا لـ 150 شخصًا ما تسبب فى زحام كبير وتدافع للحصول على مقعد داخل المدرج.

وانتقل عدد من قيادات جامعة دمياط وكلية التربية لمستشفى كلية طب الأزهر بمدينة دمياط الجديدة للاطمئنان على حالة الطالبات المصابات بإغماء.

وغادرت 9 طالبات المستشفى بعد تلقى العلاج بينما لا تزال 4 طالبات تتلقين العلاج بعد إصابتهن بانهيار عصبى وإغماء خوفا من الاشتباكات التى وقعت بين الطلاب.