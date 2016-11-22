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«وادي دجلة» يقهر «انبي» برباعية في مباراة مثيرة

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«وادي دجلة» يقهر «انبي» برباعية في مباراة مثيرة «وادي دجلة» يقهر «انبي» برباعية في مباراة مثيرة

خطف فريق وادي دجلة فوزًا صعبًا وقاتلًا على حساب ضيفه إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم بييهما ضمن مباريات الجولة العاشرة.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للمدير الفني الشاب أحمد حسام ميدو والذي تولى المسؤولية خلفًا لباتريس كارتيرون، حيث تعادل ميدو مع سموحة في أول مباراة بنتيجة 1-1..

وافتتح التسجيل لإنبي اللاعب مصطفى جلال في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل بوبكر ديارا لاعب دجلة بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني تقدم عمرو مرعي لإنبي في الدقيقة 62 قبل أن يدرك عرفة السيد التعادل في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 84 نجح عمرو الحلواني لاعب إنبي في تسجيل هدف التقدم للفريق البترولي قبل أن يتعادل الغاني صامول أفوم لوادي دجلة في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 92 أنهى عرفة السيد الأمور بعد تسجيل الهدف الرابع القاتل ليخطف أغلى 3 نقاط لدجلة في الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 15 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 10 في المركز الثاني عشر.

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