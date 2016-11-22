«وادي دجلة» يقهر «انبي» برباعية في مباراة مثيرة

خطف فريق وادي دجلة فوزًا صعبًا وقاتلًا على حساب ضيفه إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أقيم بييهما ضمن مباريات الجولة العاشرة.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للمدير الفني الشاب أحمد حسام ميدو والذي تولى المسؤولية خلفًا لباتريس كارتيرون، حيث تعادل ميدو مع سموحة في أول مباراة بنتيجة 1-1..