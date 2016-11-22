«الكاف» يختار أفضل 5 لاعبين في إفريقيا بينهم «محمد صلاح»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام.

وكان “كاف” قد أعلن في وقت سابق عن القائمة الأولية لأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب إفريقي.

ونشر الكاف اليوم الثلاثاء عبر حسابه على فيس بوك القائمة النهائية للعناصر المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية، والتي ضمت النجم المصري محمد صلاح.