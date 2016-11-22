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سموحة يهزم الداخلية ويدخل المربع الذهبي

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سموحة يهزم الداخلية ويدخل المربع الذهبي سموحة يهزم الداخلية ويدخل المربع الذهبي

نجح فريق سموحة في تحقيق قوزًا صعبًا اليوم الثلاثاء عن مضيفه فريق الداخلية ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.
> وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب حسام حسن لاعب فريق سموحة الحالي والداخلية السابق في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول بعد استغلال عرضية زميله رجب بكار لاعب الداخلية السابق أيضًا.
> ويعتبر هذا الفوز هو الأول لحلمي طولان المدير الفني الجديد لسموحة والذي تولى المسؤولية خلفًا للمدير الفني البرازيلي جورفان فييرا، حيث تعادل في أول مباراتين أمام الجيش ثم وادي دجلة بنفس النتيجة 1-1.
> وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده للنقطة رقم 21 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 6 في المركز الرابع عشر.

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