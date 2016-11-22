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رئيس الوزراء: أهل النوبة لهم الأولوية في أراضي منطقة “خور قندى”

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رئيس الوزراء: أهل النوبة لهم الأولوية في أراضي منطقة “خور قندى” رئيس الوزراء: أهل النوبة لهم الأولوية في أراضي منطقة “خور قندى”

شريف اسماعيل

أكد المهندس شريف اسماعيل  رئيس الوزراء على إعطاء الأولوية لأهالي النوبة فيما يتعلق بمنح الأراضي منطقة “خور قندى” سواء كانت ضمن الاراضى المخصصة لشركة الريف المصرى الجديد الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان أوخارجها.

وشدد اسماعيل على اهتمام الدولة بتلبية مطالب أهالى النوبة، مشيراً إلى أنه يتم فى الوقت الحالى المتابعة المستمرة من الجهات المعنية للاسراع فى تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم فى الوقت الحالى استكمال الاعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، الامر الذى يستلزم توفير تمويل إضافى بمبلغ 270 مليون جنيه خلال هذا العام المالى، وهو ما يأتى تنفيذاً لما نص عليه الدستور فى مادته رقم 236، والتى تشير إلى أن تقوم الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها.

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